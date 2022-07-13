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Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. Les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.5
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2022-06-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 220V8 LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-07-31
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 220V8 LCD-monitor
Date d'utilisation 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Acheteur vérifié
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Cet avis concerne le produit 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2026-08-01
Cet avis concerne le produit 221V8 Monitor LCD
Date d'utilisation 2026-08-01
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.