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  • Un écran respectueux de l'environnement
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD, rétroéclairage LED

220B4LPCB/00

Un écran respectueux de l'environnement
Utilisant 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
Voir tous les avantages

avec PowerSensor pour alléger vos factures d'électricité

Un écran respectueux de l'environnement

  • B-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1 680 x 1 050

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

La SmartErgoBase est une base de moniteur offrant le confort d'un affichage ergonomique et un système de gestion des câbles. La base peut pivoter, s'incliner et tourner selon différents angles pour un confort maximal. Elle est réglable de manière à assurer une hauteur de visualisation optimale, ce qui réduit la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles libère de l'espace, pour un bureau rangé et professionnel.

Spécificités Techniques

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