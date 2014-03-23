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Arrêté
206V4LAB/00
V-line
20" / 50,8 cm
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Désormais, bénéficiez d'un son stéréo pour toutes vos applications sociales et multimédia. Non seulement ces enceintes intégrées produisent un son fantastique, mais elles vous permettent également de limiter les enchevêtrements de câbles et de gagner une place précieuse sur votre bureau.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
4.1
sur 5
23
Avis
83%
recommandent ce produit
Papy78370
23/03/2014
France
Entière satisfaction sur toute laligne; félicitations !
Rien à reprocher concernant ce produit, il est un merveilleux matériel qui me donne entière satisfaction pour les besoins qui me sont nécessaires.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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fachiro
04/08/2015
Italia
Acheteur vérifié
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Prodotto veramente buono ! da consigliare anche in relazione al prezzo. ottimo rapporto qualità/prezzo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Oui, je recommande ce produit
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Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Oui, je recommande ce produit
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