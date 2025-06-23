Votre rasoir Philips affiche des symboles, des icônes et autres signaux pour fournir des informations importantes sur son utilisation et son entretien.

Certaines des icônes présentées dans cet article sont accompagnées d'un texte en anglais. Le texte qui s'affiche sur votre rasoir change en fonction de vos paramètres de langue, mais le symbole reste le même pour toutes les langues.

Remarque : cet article concerne uniquement les rasoirs Philips Series i9000. Les icônes et les symboles diffèrent entre le i9000, le i9000 Prestige et le i9000 Prestige Ultra. Les couleurs peuvent différer des exemples donnés ci-dessous.