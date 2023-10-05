Assistance Philips Comment utiliser le menu de mon aspirateur sans fil Philips 7000/8000

Pour savoir ce que le menu affiché sur l'écran de votre aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 vous permet de faire, regardez la vidéo ci-dessous (0:00-1:03). Remarque : Le titre de la vidéo mentionne la série 8000, mais elle s'applique également à la série 7000, proposant le même menu.

