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Comment utiliser le menu de mon aspirateur sans fil Philips 7000/8000

Pour savoir ce que le menu affiché sur l'écran de votre aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 vous permet de faire, regardez la vidéo ci-dessous (0:00-1:03). Remarque : Le titre de la vidéo mentionne la série 8000, mais elle s'applique également à la série 7000, proposant le même menu.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC8055/01, XC7057/01, XC7055/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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