Assistance Philips Comment supprimer mon compte Philips dans l'application Philips OneBlade ?

Les utilisateurs de l'application Philips OneBlade peuvent supprimer leur compte Philips en accédant à la section « Données » (Data) de leur profil dans l'application et en suivant les instructions à l'écran.



Vous pouvez également supprimer votre compte en vous connectant au site Web de Philips à partir d'un navigateur Internet et en sélectionnant « Delete my account » (Supprimer mon compte) dans la section du profil.



Quelle que soit la méthode choisie, la suppression de votre compte sera traitée dans un délai de 3 jours ouvrés.



Notez que lorsque vous supprimez votre compte Philips, vous supprimez également toutes les données qui y sont associées, y compris votre historique de rasage et toute autre information associée à votre compte, notamment sur le site philips.com et sur d'autres applications Philips.