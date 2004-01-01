Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.
Votre brosse à dents Philips Sonicare mesure la pression appliquée pendant le brossage afin de protéger vos gencives et vos dents. Si vous exercez une pression trop importante, le manche modifie ses vibrations. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en suivant les étapes ci-dessous.
- Placez la brosse à dents sur le chargeur.
- Maintenez le bouton mode/intensité enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque le manche se trouve sur le chargeur. Le manche émet deux signaux sonores pour confirmer que la fonction est activée.
- Désactivez le capteur de pression en maintenant le bouton mode/intensité enfoncé et en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation lorsque le manche se trouve sur le chargeur. Le manche émet une tonalité pour confirmer que la fonction est désactivée.