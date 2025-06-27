Les tondeuses lavables sont indiquées par un symbole de robinet imprimé au dos du manche de l'appareil ou sur son mode d'emploi.

Les tondeuses lavables comportant un symbole de robinet peuvent être lavées à l'eau, mais cela ne signifie pas que vous pouvez les utiliser pour vous raser ou pour vous couper les cheveux sous la douche ou dans le bain.

Pour nettoyer ces appareils, retirez les accessoires et l'élément de coupe, puis lavez la zone découverte à l'eau. N'utilisez pas d'eau savonneuse ou de détergent, car ils élimineraient la couche de graisse protectrice sur la lame, ce qui réduirait ses performances. Lavez et séchez les accessoires séparément avant de les fixer à nouveau à la tondeuse. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.