Pour tailler votre barbe de manière nette, efficace et précise avec votre tondeuse à barbe ou corps Philips, suivez les conseils ci-dessous.
Comment tailler ma barbe avec mon produit Philips ?
Étape 1 : Taillez entièrement la barbe
Si votre produit est fourni avec un sabot de protection de la peau clipsable, celui-ci peut vous aider à protéger votre peau tout en réalisant une taille de près. Le sabot de protection de la peau est conçu pour offrir un style net et confortable tout en protégeant parfaitement la peau. Le sabot repousse la peau, pour une coupe de près tout en douceur.
Lorsque vous utilisez votre tondeuse pour la première fois, vous pouvez commencer par utiliser le sabot avec la hauteur de coupe maximale pour vous familiariser avec le produit.
Allez dans le sens inverse de la pousse du poil pour enlever les épaisseurs excessives. Répétez avec un réglage plus court jusqu'à ce que la longueur vous convienne.
Étape 2 : Définissez votre ligne de cou
Pour une ligne parfaite au niveau du cou, placez un doigt à l'horizontale juste au-dessus de votre pomme d'Adam et rasez une bande verticale sous de cette ligne. Progressez vers l'extérieur, toujours sous la ligne de cou, sur tout un côté ; revenez au milieu, puis procédez de même de l'autre côté. Vous pouvez sauter cette étape si vous souhaitez une barbe de trois jours. Si vous taillez une barbe fournie, son contour au niveau du cou a son importance.
Étape 3 : Après avoir taillé votre barbe, rasez
Étape 4 : Choisissez votre ligne de pommettes
Si la ligne naturelle de votre barbe au niveau des pommettes vous convient, ne touchez à rien. Si vous préférez un look plus net et plus structuré, tracez une ligne droite ou légèrement courbe vers le bas de vos pattes. Vous pouvez dessiner votre ligne de pommettes en maintenant le bloc tondeuse perpendiculairement à la peau et en effectuant un mouvement vers le haut ou vers le bas avec une légère pression. Plus la ligne des pommettes sera basse, plus vous donnerez de longueur à votre visage.