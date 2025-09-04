Termes recherchés

    Quand dois-je remplacer la grille de mon rasoir féminin ?

    Publié le 4 septembre 2025
    Pour des performances optimales de coupe et de glisse, nous vous conseillons de remplacer la grille tous les 12 mois ou lorsqu'elle ne produit plus les résultats escomptés. Remplacez toujours la grille par une grille Philips d'origine.

    La durée de vie exacte de votre grille peut varier selon votre utilisation. Comme les lames de rasoirs manuels, votre grille s'émousse au fil du temps, ce qui peut réduire les performances de rasage et augmenter les sensations de tiraillement pendant le rasage et la taille. Vous pouvez remplacer votre grille plus tôt ou plus tard qu'indiqué, selon votre degré de satisfaction quant à ses performances.
     

    Bon à savoir

    • Remplacez immédiatement la grille de rasage si elle est endommagée.
    • La densité et l'épaisseur de vos poils ont une incidence sur la longévité de la grille de rasage.
    • Un nettoyage et un entretien réguliers de la grille peuvent optimiser sa durée de vie et garantir des performances de rasage optimales. Nettoyez votre rasoir féminin Philips après chaque utilisation pour éliminer les poils et les débris. 
    • Fixez un sabot ou un capot de protection sur votre rasoir féminin avant de le ranger pour protéger la grille de tout dommage accidentel.

