Votre brosse à dents est réglée sur l'intensité élevée par défaut. Il s'agit du troisième et du plus grand des trois voyants.

Le voyant du milieu correspond à l'intensité moyenne.

Le voyant inférieur correspond à l'intensité faible.

Vous pouvez changer de réglage pendant le cycle de brossage en appuyant sur les voyants d'intensité ou en accédant à l'application Philips Sonicare.