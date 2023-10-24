Quand dois-je remplacer la cartouche de ma station de nettoyage Philips ?
Cette FAQ explique comment et quand changer la cartouche de votre Philips Quick Clean Pod (illustration de droite) et de votre système SmartClean (illustration de gauche).
Remarque : un système de nettoyage automatique ne remplace pas un nettoyage manuel soigneux. Philips vous recommande de nettoyer soigneusement votre rasoir au moins une fois par mois. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour en savoir plus.
Quand remplacer la cartouche du Quick Clean Pod
Lorsque vous devez remplacer la cartouche du Quick Clean Pod, la petite fenêtre (illustrée ci-dessous) change de couleur.
Le tableau ci-dessous indique approximativement le nombre de cycles de nettoyage que vous obtiendrez de chaque cartouche, ainsi que la fréquence de remplacement, en fonction de la fréquence d'utilisation du Quick Clean Pod.
|Fréquence de nettoyage de votre rasoir
|Nombre de cycles de nettoyage par cartouche
|
Fréquence de remplacement de votre cartouche (en moyenne)
|Tous les jours
|Environ 30
|Tous les mois
|Plusieurs fois par semaine
|Environ 20
|Tous les 2 mois
|Toutes les semaines
|Environ 13
|Tous les 3 mois
|Tous les mois
|Environ 3
|Tous les 3 mois
Comment remplacer la cartouche du Quick Clean Pod
- Tournez la partie supérieure de votre Philips Quick Clean Pod et retirez-la.
- Retirez la cartouche usagée et videz l'éventuel résidu de liquide de nettoyage (il peut être vidé dans l'évier en toute sécurité). Recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.
- Retirez le couvercle de votre nouvelle cartouche et ôtez l'opercule.
- Appuyez sur l'anse de la cartouche pour casser le crochet.
- Soulevez la nouvelle cartouche par son anse et placez-la dans votre Quick Clean Pod.
- Remettez la partie supérieure de votre Quick Clean Pod en place et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée.
Si vous avez besoin de cartouches de rechange pour votre Quick Clean Pod, cliquez ici.
Quand remplacer la cartouche SmartClean
Lorsque vous devez remplacer votre cartouche SmartClean, un symbole orange composé de deux flèches se met à clignoter sur votre système de nettoyage.
Comment remplacer la cartouche SmartClean
- Tenez fermement votre système SmartClean et appuyez sur le bouton latéral. Laissez le système remonter pour découvrir le logement de la cartouche.
- Retirez la cartouche usagée et videz l'éventuel résidu de liquide de nettoyage (il peut être vidé dans l'évier en toute sécurité). Recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.
- Retirez l'opercule sur le dessus de la nouvelle cartouche, puis insérez-la dans son logement.
- Appuyez sur la partie principale du système SmartClean pour refermer le compartiment de la cartouche. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que le compartiment de la cartouche est bien fermé.
Si vous avez besoin de cartouches de rechange pour votre système SmartClean, cliquez ici.