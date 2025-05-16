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    Assistance Philips

    Comment conserver le lait maternel tiré ?

    Publié le Le 16 mai 2025

    Vous pouvez conserver votre lait maternel au réfrigérateur (à une température inférieure à 4°C) pendant 4 jours maximum, ou au congélateur (à une température inférieure à -18°C) pendant 6 à 12 mois dans un biberon, un pot de conservation ou un sachet de conservation du lait maternel Philips Avent. Pour un stockage à long terme, la surgélation (en dessous de -20°C) est fortement recommandée.

    Lorsque vous emportez du lait maternel avec vous, veillez à l'utiliser dans les 4 heures.

    Consultez ci-dessous les températures de conservation recommandées ainsi que les points de vente des accessoires de conservation.

    Températures de conservation du lait recommandées

     

    Emplacem.

    Température

    Durée de stockage maximale

    Pièce

    Jusqu'à 25 °C (77 °F)

    4 heures

    Réfrigérateur

    < 4 °C (40 °F)

    4 jours

    Congélateur

    < -18 °C (0 °F) (plus c'est froid, mieux c'est)

    6-12 mois

    Source :

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Où acheter des accessoires de conservation du lait

    Vous pouvez commander des biberons, des pots de conservation et des sachets de conservation du lait maternel sur le site www.philips.com/avent ou contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays pour obtenir de l'aide.

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