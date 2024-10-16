Assistance Philips Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?

Non, vous n'avez pas besoin de retirer cet élément, car il permet de maintenir le panier de votre Airfryer Philips en place. En cas de perte, vous pouvez commander cette pièce dans la Boutique en ligne Philips ou contacter votre Centre Service local.

Comment insérer le bouchon en caoutchouc s'il s'est détaché : Insérez le bouchon en caoutchouc depuis la face supérieure de la cuve, en orientant la pointe vers l'orifice. Tirez la pointe d'une main sous la cuve, tout en poussant de l'autre main, jusqu'à insertion complète de la pointe conique dans l'orifice. Regardez également la vidéo ci-dessous : Regardez également la vidéo ci-dessous :