Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?
Publié le 19 août 2024
Votre brosse à dents Philips Sonicare propose différents modes de brossage. Ces modes peuvent varier selon la brosse à dents. Le mode par défaut de votre brosse à dents est le mode Clean. Ce mode correspond à un temps de brossage de 2 minutes et convient à une utilisation quotidienne. Les autres modes de brossage sont les suivants :
Mode
Temps de brossage
Avantage
Clean
2 minutes
Pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Deep Clean
3 minutes
Un mode plus long pour mieux brosser chaque zone de votre bouche et assurer un nettoyage en profondeur revigorant.
Deep Clean+
2 minutes/ 3 minutes
Similaire au mode Deep Clean. Si votre brosse à dents est connectée à l'application, ce mode dure 2 minutes. Si votre brosse à dents n'est pas connectée, ce mode dure 3 minutes.
White/White +
2 minutes 40 secondes
Élimine les taches en surface et polit vos dents de devant pour un sourire plus éclatant.
Gum Care
3 minutes
Parfait pour nettoyer vos dents et vos gencives.
Gum Health
3 minutes 20 secondes
Un mode plus long pour mieux brosser les dents du fond et améliorer la santé de vos gencives.
Sensitive
2 minutes
Vibrations légères pour un nettoyage doux et efficace des gencives et dents sensibles.
Tongue Care
20 secondes
Nettoyez votre langue avec la tête de brosse TongueCare.
Polish
1 minute
Ravive l'éclat et lisse la surface de vos dents de devant.
Max Care
3 minutes
Un mode plus long associant les modes Clean et Massage pour un nettoyage quotidien exceptionnel avec massage des gencives.
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