Préparez votre rasoir

Un rasage de près, confortable et en toute simplicité commence par un rasoir bien préparé. Pour cette raison, nous vous recommandons de nettoyer votre rasoir après chaque rasage et de vous assurer que la batterie est chargée et prête pour votre prochaine séance. Veillez également à retirer et nettoyer soigneusement les têtes de rasage tous les mois.



Une batterie faible et/ou des têtes de rasage encrassées peuvent réduire les performances de rasage. Il est donc utile de prendre le temps de garder votre rasoir en parfait état.



Reportez-vous à la vidéo ci-dessous pour obtenir un aperçu des informations contenues dans cette section (bien que les modèles de rasoirs diffèrent, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus).



Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).