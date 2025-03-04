Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Comment nettoyer mon rasoir Philips ?

    Publié le 4 mars 2025
    Nettoyez régulièrement votre rasoir Philips afin de vous assurer qu'il reste en parfait état et qu'il offre un rasage parfait à chaque fois. Vous trouverez ci-dessous une explication de cette procédure et des instructions plus détaillées dans le manuel d'utilisation fourni avec votre rasoir.

    Si les performances de votre rasoir Philips ont diminué, reportez-vous à la section « Nettoyage en profondeur » ci-dessous.

    Reportez-vous à cette vidéo pour obtenir un aperçu des informations contenues dans cet article. Activez les sous-titres sur YouTube pour afficher le texte de la vidéo dans votre langue.

    Bien que les modèles de rasoirs présentent des différences, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus.

    Avant le nettoyage

    Pour éviter d'endommager votre rasoir, vérifiez toujours s'il est étanche avant de le nettoyer. Les rasoirs étanches comportent un petit symbole de robinet (figure 1) ou de baignoire (figure 2) imprimé sur le manche. Si votre appareil présente un robinet barré (figure 3) imprimé sur le manche, cela signifie qu'il ne doit pas être nettoyé à l'eau.

    Débranchez votre rasoir de la prise secteur avant de le nettoyer.
    Icônes indiquant si un rasoir est étanche ou non

    Nettoyage après chaque rasage

    Philips recommande de nettoyer rapidement votre rasoir après chaque rasage afin de limiter l'accumulation de poils et de débris autour des têtes de rasage.

    Pour les rasoirs étanches : allumez votre rasoir et rincez la tête de rasage (partie supérieure du rasoir) à l'eau chaude courante. Éteignez votre rasoir.

    Selon le modèle de rasoir, vous pouvez ouvrir l'unité de rasage en appuyant sur le bouton de déverrouillage ou en tirant doucement sur la partie supérieure. Son ouverture vous permet de rincer l'intérieur de l'unité de rasage. Laissez sécher à l'air libre avant votre prochain rasage. Les illustrations ci-dessous montrent comment nettoyer deux modèles courants de rasoirs étanches.

    Pour les rasoirs à sec : lorsque votre rasoir est éteint, soufflez sur la tête de rasage pour éliminer les poils et les débris. 

    Selon le modèle de rasoir, vous pouvez ouvrir l'unité de rasage en appuyant sur le bouton de déverrouillage ou en tirant doucement sur la partie supérieure. Son ouverture vous permet de nettoyer l'intérieur de l'unité de rasage. Vous pouvez le faire à l'aide de la brosse de nettoyage fournie avec votre rasoir ou d'un pinceau doux et propre (ou similaire).
    Nettoyage d'un rasoir Philips après chaque rasage

    Système SmartClean et Quick Clean Pod

    Si vous disposez d'un système SmartClean ou d'un Quick Clean Pod pour votre rasoir Philips, vous pouvez l'utiliser pour le nettoyer après chaque rasage. L'utilisation du système de nettoyage remplace les étapes de nettoyage habituelles mentionnées dans la section ci-dessus.

    Cependant, un nettoyage minutieux est toujours nécessaire tous les mois (voir détails ci-dessous).

    Nettoyage en profondeur

    Philips vous recommande de nettoyer soigneusement votre rasoir au moins une fois par mois ou lorsque les performances de rasage diminuent. 
    Pour nettoyer soigneusement votre rasoir, vous devez retirer les têtes de rasage.

    Vous trouverez ci-dessous des illustrations montrant comment retirer et nettoyer les têtes de rasage de deux types courants de rasoirs Philips. Reportez-vous à la question « Comment retirer les têtes de rasage de mon rasoir Philips » de la FAQ ou au mode d'emploi afin d'obtenir des instructions détaillées pour votre rasoir.

    Pour les rasoirs étanches : vous pouvez nettoyer les lames et les grilles séparément après avoir retiré les têtes de rasage. Notez que chaque lame et chaque grille forment un ensemble unique. Il convient donc d'éviter de les mélanger. Une fois nettoyées, laissez toutes les pièces sécher à l'air libre avant votre prochain rasage.

    Pour les rasoirs à sec : utilisez la brosse de nettoyage fournie (ou une autre brosse douce et propre) pour nettoyer les têtes de rasage après les avoir retirées. Retirez la lame de la grille et ôtez tous les poils visibles. Notez que chaque lame et chaque grille forment un ensemble unique. Il convient donc d'éviter de les mélanger.
    Nettoyage en profondeur d'un rasoir Philips

    Chargeur d'alimentation UV et UV Cube

    Pour une hygiène optimale, utilisez le chargeur UV et le UV Cube Philips en complément d'un nettoyage régulier et en profondeur, comme indiqué dans les sections précédentes. 

    Laissez votre rasoir sécher avant d'utiliser les accessoires UV.

    Remarque : le chargeur UV et le UV Cube sont compatibles uniquement avec certains modèles de rasoirs. Ces accessoires aident à éliminer les bactéries de votre rasoir, mais ne remplacent pas le nettoyage.

    Nettoyage des accessoires

    Si votre rasoir Philips est équipé d'une tondeuse rétractable ou d'accessoires clipsables, comme une tête de précision, une tête pour la barbe ou une tête pour le nez/les oreilles, vous pouvez les nettoyer sous le robinet à l'eau chaude.

    Laissez les accessoires sécher à l'air libre avant toute utilisation ultérieure.

    Conseil : Pour des performances optimales, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois.
    Nettoyage de la tondeuse rétractable Philips

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : X9000/30 , XP9405/11 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , X9000/10 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9405/31 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , PQ888/06 , S5880/50 , S5466/17 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , X3001/00 , SP9885/35 , S3344/13 , S7885/55 , S7882/54 , S5898/79 , S5898/50 , S5898/25 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , S5885/35 , S5885/25 , S5884/38 , S5884/35 , S5466/18 , SP9841/32 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S7886/35 , S7885/63 , S3342/13 , S3343/13 , XP9207/30 , SP9882/36 , S9980/54 , S9975/54 , SP9861/16R1 , S8697/55 , S3341/13 , S3244/12 , X3002/00 , S9531/26R1 , SP9860/16R1 , S9711/31R1 , SP9820/12R1 , S6640/44R1 , S9711/41R1 , SP9820/18R1 , S9986/63 , S3230/52 , S5579/69 , S5583/38 , S5885/69 , S7783/63 , S8692/55 , S8697/23 , S9974/35 , S9974/55 , S9975/55 , S9980/59 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , SP9871/22 , S7882/55 , S5884/69 , S5887/10 , S8692/35 , S7887/58 , S7886/63 , S5898/35 , SP9840/31 , S5887/50 , SP9863/14R1 , SP9840/32 , SP9883/36 , SP9883/35R1 , S7887/35R1 , S8697/35 , SP9883/35 , SP9872/15 , S8696/35 , S9975/35 , S9983/55 , SP9872/22R1 , SP9872/22 , S9987/50 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S6650/48R1 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9820/18 , SP9820/12 , SP9863/14 , SP9860/16 , S8980/13R1 , S9721/41R1 , S3333/58 , S3133/57 , S7786/50 , S5584/50 , S5579/50 , S5583/10 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/55 , S7783/59 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5589/30 , S5588/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/10 , S5584/62 , S5588/38 , S9031/12R1 , S9531/26PR , S3134/57 , S6630/11R1 , S5110/06R1 , S5941/27 , S5310/26 , S3333/54 , S1232/41 , S3232/52 , S3134/51 , S1333/41 , S1332/41 , S1131/41 , S3233/52 , S3133/51 , S1231/41 , S3231/52 , S7960/17 , S7930/16 , S6650/48 , S6680/26 , S6630/11 , S6610/11 , S5940/43 , SP9860/17 , SP9860/21 , SP9860/14 , S3552/12 , SP9860/86 , SP9821/12 , SP9860/13R1 , SP9862/14 , SP9861/16 , SP9861/13 , SP9860/13 , S5520/45 , S5240/06 , S5210/06 , S5013/26 , S5250/06 , S5120/12 , S9161/32 , S9090/43 , S8860/62 , SW3700/07 , S1070/04 , S5091/50 , S1030/04 , S1300/04 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , SW5710/47 , RQ1175/16 , S3130/08 , S5630/41 , S5572/08 , S5550/08 , S5630/12 , S5650/41 , S5672/41 , S3350/08 , S5420/59 , S5530/08 , S1520/41 , S9090/44 , S7310/67 , S5070/65 , S9211/42 , S9171/69 , S9211/32 , S9521/42 , S7370/12 , S9551/42 , S9051/13 , S7311/12 , S8860/61 , S3110/41 , S5071/57 , RQ1187/16 , S1510/04 , S1100/04 , S1320/04 , S1110/04 , S3120/08 , S1520/04 , S3110/08 , S3520/08 , S1310/04 , S3510/08 , S5130/08 , S5100/08 , S9181/13 , S7710/26 , S5620/12 , S5620/41 , S5150/63 , S5510/45 , S5140/26 , S5600/41 , S5320/08 , S5340/08 , S5310/06 , S5400/41 , S728/20 , S738/20 , S7520/50 , S7780/64 , S7720/31 , S7510/41 , S5420/08 , S7370/41 , S7530/50 , RQ1187/45 , S7310/12 , RQ1167/54 , YS521/17 , RQ1197/39 , S9171/32 , S9151/42 , S9021/13 , S9031/13 , S9031/27 , S9111/42 , S9511/42 , S9521/32 , S9711/32 , S9511/63 , RQ1155/82 , S9111/41 , S9041/13 , S9111/32 , S9161/42 , RQ1297/23 , RQ1155/81 , RQ1251/80 , YS521/20 , RQ1185/22 , RQ1151/17 , RQ1178/17 , RQ1145/32 , RQ1141/17 , RQ1155/32 , RQ1180/22 , RQ1250/32 , RQ1195/22 , RQ1253/17 , RQ1285/17 , RQ1295/23 , RQ1141/16 , RQ1175/32 , RQ1175/17 , RQ1160/17 , RQ1150/17 , RQ1160/22 , RQ1160/16 , RQ1250/17 , RQ1250/21 , RQ1180/17 , RQ1180/16 , RQ1250/22 , RQ1250/16 , RQ1160/21 , RQ1150/16 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Haut de page

    Abonnez-vous à notre newsletter

    Un accès aux soldes en avant première

    Des offres exclusives et des ventes privées.

    Des informations sur les lancements de produits et des conseils de nos experts pour un mode de vie plus sain.

    *
    Qu'est-ce que cela signifie ?

    Découvrez 
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Haut de page

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.