Support de tête de rasage Systèmes de protection Lames Anneaux de fixation Unité de rasage avec compartiment à poils Manche du rasoir Bouton marche/arrêt Interface utilisateur (varie selon le modèle)

Bien que la plupart des modèles de rasoirs Philips soient étanches, certains modèles ne le sont pas. Les instructions de nettoyage de cet article s'appliquent uniquement aux rasoirs étanches. Pour savoir si votre rasoir est étanche, consultez le manuel d'utilisation ou recherchez un petit symbole en forme de robinet ou de baignoire/douche sur le manche du rasoir.Reportez-vous aux illustrations A et B ci-dessous pour savoir quelles pièces de votre rasoir Philips sont amovibles. Il s'agit des deux types de rasoirs Philips les plus courants, mais certains modèles peuvent présenter de légères différences.Les listes numérotées ci-dessous indiquent les noms utilisés pour chaque pièce. Les pièces portant les numéros 2 et 3 forment les têtes de rasage de votre rasoir Philips.