    Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?

    Publié le 27 juin 2025

    Les tondeuses Philips sont équipées d'icônes moulées ou imprimées sur le manche pour indiquer si elles peuvent être nettoyées ou rincées à l'eau. Ces icônes ne sont pas toujours faciles à repérer au premier coup d'œil. Vérifiez donc toujours dans un endroit bien éclairé. Les documents fournis avec votre produit précisent également s'il peut être nettoyé à l'eau.

    • Si votre produit présente une icône avec un robinet barré, il ne doit pas être rincé ni nettoyé à l'eau afin d'éviter tout dommage. 
    • Si votre produit présente une icône avec un robinet ou une douche, il peut être rincé ou nettoyé à l'eau.

    Remarque : pour certains produits, seuls les sabots amovibles et les lames sont lavables, pas le manche. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre produit pour plus de détails.

    Une icône représentant un robinet barré, une icône représentant un robinet et une icône représentant une douche.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : MG5941/15 , MG5951/15 , MG7962/30 , MG5952/30 , MG7931/15 , MG7961/15 , MG9531/15 , MG7921/15 , MG7951/15 , MG5931/15 , MG3915/15 , MG3920/15 , BT3617/15 , BT3620/15 , BT3660/15 , MG3945/15 , MG3930/15 , MG3940/15 , MG3935/15 , MG3946/15 , BT7670/15 , BT5785/30 , BT5775/15 , BT5780/15 , BT7665/15 , NT2650/16 , BT5515/20 , BG3007/01 , BG3017/01 , BG3027/03 , MG3721/14 , MG3710/15 , BG5021/16 , MG5930/15 , MG5950/15 , HC3505/15 , MG7920/15 , BT3233/15 , MG7940/75 , MG7950/15 , BT3238/15 , BT5515/75 , NT1650/16 , MG9555/15 , MG9550/15 , MG9530/15 , MG5940/15 , MG9553/15 , MG5920/15 , MG7940/15 , MG7930/15 , MG9540/15 , BG3027/05 , BG5021/15 , BT3239/15 , BT3234/15 , BT5515/70 , MG5730/35 , MG3720/35 , HC9420/15 , BT5522/13 , MG5720/13 , BT5522/15 , BT3222/13 , MG9710/93 , MG7736/13 , BT3222/14 , MG7736/15 , HC5610/15 , MG9710/90 , HC3525/15 , QC5115/16 , QC5115/13 , NT5650/16 , BT3226/14 , NT1650/15 , BT5509/16 , BT9810/15 , BT9810/13 , MG3710/85 , MG7745/15 , HC5632/15 , NT3650/16 , HC5650/15 , HC5630/15 , BT5520/16 , BT5515/15 , HC5613/15 , HC5632/13 , HC5612/15 , HC5630/13 , HC7650/15 , BT5503/85 , BT5515/13 , BT5502/15 , BT5502/13 , BT5501/16 , BT7512/15 , BT5504/16 , HC5438/79 , HC3410/85 , HC3510/85 , BT7500/15 , BT7501/85 , BT7520/15 , BT5205/85 , MG5720/18 , MG7735/25 , BG7025/15 , BG7020/15 , BG7025/13 , MG7785/20 , BT3236/14 , HC3518/15 , HC3536/15 , HC3504/15 , MG3758/15 , QT4018/15 , HC3530/15 , BT3237/17 , MG7735/15 , MG5735/19 , MG3757/14 , MG3730/14 , BT3237/14 , BT3216/14 , BT3212/14 , BT3206/14 , BT3202/14 , BT3211/14 , MG3710/33 , MG5730/33 , MG3720/33 , BG105/10 , BG3015/15 , BG5020/15 , BG3010/15 , QT4015/15 , QT4015/16 , HC3510/15 , BG5020/13 , HC3509/15 , HC3510/13 , HC3520/15 , BT3227/14 , BT3206/13 , BG3010/13 , BG105/85 , MG3757/15 , MG5720/15 , HC5100/15 , BT1216/15 , MG7720/15 , MG3720/15 , HC3100/15 , HC5450/90 , MG7770/15 , MG5735/15 , MG5740/15 , MG7710/15 , MG7730/15 , BT7204/80 , BT5190/85 , BT1209/15 , BT7204/85 , MG3730/15 , MG3730/13 , MG3740/15 , QT4016/16 , BG2028/15 , MG7720/13 , MG5730/15 , MG7715/15 , BT9297/15 , BT5202/80 , BT5190/15 , BT7210/15 , BT7220/15 , BT7204/15 , BT7202/16 , BT7201/16 , TT2040/32 , BT7205/15 , QT4000/15 , BT5210/16 , BT5203/15 , BT5206/16 , BT5200/15 , BT5200/16 , BT5201/15 , BT405/16 , HC5440/85 , QG3337/15 , HC9450/20 , HC9490/15 , HC9450/15 , NT3170/10 , BG1024/16 , HC5438/80 , HC5438/15 , NT5180/15 , NT3160/10 , NT5175/16 , NT5176/16 , NT1150/10 , MG1100/16 , HC9450/13 , HC7460/15 , QG3378/15 , QG3391/15 , QG3334/15 , QG3321/16 , BT5271/15 , QG3341/16 , QG3381/15 , QT4004/16 , QT4013/16 , BT7085/32 , HC3400/15 , HC3410/17 , HC3420/80 , HC3420/17 , BT9290/32 , BT5260/32 , BT5270/15 , QT4005/15 , QT4023/32 , QT4019/40 , QT4019/15 , QT4022/15 , QT4022/32 , QT4022/41 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

