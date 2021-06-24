Termes recherchés
Prenez facilement les commandes avec le Philips OneBlade First Shave. Ce rasoir révolutionnaire qui rase de près a été créé pour vous protéger des égratignures, des coupures et des irritations, tout en vous épargnant le rasage manuel à l'ancienne. Vous êtes prêt ? Foncez !
C'est rapide, très rapide. Le Philips OneBlade utilise une lame révolutionnaire pour couper toutes les longueurs de poils. Ses 200 mouvements par seconde permettent un rasage de près rapide qui prend soin de la peau.
C'est sûr, très sûr. La plaque de protection au-dessus de la lame et les bords arrondis permettent à la lame de glisser en douceur. C'est ainsi que le OneBlade contribue à protéger la peau des coupures et des égratignures.
C'est doux, très doux. Nous avons ajouté une couche de microbilles pour réduire les frottements pendant le rasage, et donc le feu du rasoir, ce qui rend inutiles la mousse ou l'eau.
Pour des résultats optimaux, remplacez les lames tous les 4 mois* seulement.
Offre 30 minutes de
fonctionnement régulier.
Facile à nettoyer avec un rinçage rapide sous le robinet.
Rasez dans toutes les directions.
A OneBlade First Shave D Chargeur
B Lame anti-frottement
C Capot de protection
A OneBlade First Shave
D Chargeur
OneBlade First Shave
First Shave
QP2515/16
