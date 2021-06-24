Termes recherchés

    OneBlade First Shave

    Efficace sur les poils,
    doux pour la peau

    OneBlade First Shave

    Efficace sur les poils,
    doux pour la peau

    Bannière portable First Shave

    Fonctions du produit

    Simple et
    respectueux, dès
    le premier rasage

    Prenez facilement les commandes avec le Philips OneBlade First Shave. Ce rasoir révolutionnaire qui rase de près a été créé pour vous protéger des égratignures, des coupures et des irritations, tout en vous épargnant le rasage manuel à l'ancienne. Vous êtes prêt ? Foncez !

    Miniature vidéo OneBlade First Shave

    UN PREMIER
    RASAGE QUI
    VOUS RESSEMBLE

    Technologie unique OneBlade

    Technologie unique
    OneBlade

    C'est rapide, très rapide. Le Philips OneBlade utilise une lame révolutionnaire pour couper toutes les longueurs de poils. Ses 200 mouvements par seconde permettent un rasage de près rapide qui prend soin de la peau.

    Système double protection

    Système double protection

    C'est sûr, très sûr. La plaque de protection au-dessus de la lame et les bords arrondis permettent à la lame de glisser en douceur. C'est ainsi que le OneBlade contribue à protéger la peau des coupures et des égratignures.

    Lame anti-friction

    Lame anti-friction

    C'est doux, très doux. Nous avons ajouté une couche de microbilles pour réduire les frottements pendant le rasage, et donc le feu du rasoir, ce qui rend inutiles la mousse ou l'eau.

    Caractéristiques

    Icône OneBlade durable

    Lame OneBlade durable

    Pour des résultats optimaux, remplacez les lames tous les 4 mois* seulement.

    Icône Batterie longue durée

    Batterie longue durée

     

    Offre 30 minutes de
    fonctionnement régulier.

    Icône Wet & Dry

    Rasage sur peau sèche ou humide

    Facile à nettoyer avec un rinçage rapide sous le robinet.

    Icône Lame double sens

    Lame double sens

     

    Rasez dans toutes les directions.

    Fiche technique

    Alimentation
    Alimentation
    Tension automatique
    • 100-240 V
    Charge
    • Charge complète en 8 heures
    Type de batterie
    • NIMH
    Autonomie
    • 30 minutes
    Consommation maximale
    • 5.4 W
    Design
    Design
    Manche
    • Design ergonomique pour une bonne prise en main
    Couleur
    • Bleu paon, vert citron
    Entretien
    Entretien
    Garantie de 2 ans
    • Garantie de 2 ans sur le manche
    Tête de rechange
    • QP215
    • Remplacer tous les 4 mois*
    Performance de rasage
    Performance de rasage
    Système de rasage
    • Technologie de suivi des contours
    • Système double protection
    Facile d'utilisation
    Facile d'utilisation
    À sec ou avec de la mousse
    • Oui
    Rechargeable
    • Oui
    Votre OneBlade
    First Shave

    Contenu de l'emballage

    A OneBlade First Shave
    B Lame anti-frottement
    C Capot de protection

    D Chargeur

    Image du produit OneBlade First Shave
    Image du capot de protection
    Image du chargeur

