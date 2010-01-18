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    • Le meilleur système d'affichage dynamique public Le meilleur système d'affichage dynamique public Le meilleur système d'affichage dynamique public

      Moniteur LCD

      BDL3215E/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Le meilleur système d'affichage dynamique public

      Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 81 cm (32") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.

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      Le meilleur système d'affichage dynamique public

      Pour les applications intérieures

      • 81 cm (32")
      • multimédia
      • HD Ready
      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

      SmartPower pour des économies d'énergie

      SmartPower pour des économies d'énergie

      Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

      Conçu pour fonctionner en continu

      Conçu pour fonctionner en continu

      Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

      Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net

      Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.

      Prise en charge des applications en matrice mosaïque

      La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.

      Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image

      Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.

      Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

      Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

      Gestion à distance et configuration via RS232

      La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.

      Fonctionnement en mode portrait

      Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

      Boucle VGA (loop through)

      Connectez plusieurs écrans afin de créer un mur vidéo comptant jusqu'à 150 écrans au moyen d'une boucle VGA, pour un plus grand plaisir de visionnage. Sans matériel supplémentaire, ils sont simples à installer et captivent votre auditoire.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        81  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        32  pouces
        Format d'image
        16/9
        Résolution d'écran
        1366 x 768p
        Pas de masque
        0,511 x 0,511
        Résolution optimale
        1 360 x 768 à 60 Hz
        Luminosité
        450  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        16,7 millions de couleurs
        Niveau de contraste (standard)
        3 000:1
        Temps de réponse (standard)
        8  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Filtre en peigne 3D
        • Désentrelac. avec compens. de mouvement
        • Balayage progressif
        • Désentrelacement 3D MA
        • Contraste dynamique amélioré

      • Connectivité

        PC
        • Entrée VGA D-Sub 15 broches
        • Sortie VGA D-Sub 15 broches
        • 1 entrée DVI-D
        • RS-232 D-Sub 9 broches
        • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
        • 1 entrée audio PC 3,5 mm
        Entrée AV
        • 1 prise HDMI
        • 1 prise composantes (BNC)
        • 1 prise composite (RCA)
        • 1 prise composite (BNC)
        • 1 prise S-Vidéo
        • 2 prises audio (G/D)
        Sortie A/V
        • 1 prise composite (BNC)
        • 1 prise audio (G/D)

      • Pratique

        Positionnement
        • Portrait
        • Paysage
        Incrustation d'images
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Matrice en mosaïque
        5 x 5
        Fonctions d'économie d'écran
        Décalage de pixels, faible luminosité
        Contrôle du clavier
        • Masqué
        • Verrouillable
        Signal de la télécommande
        Verrouillable
        Boucle de signal
        • RS-232
        • VGA
        Installation aisée
        Poignées de transport
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Qualité d'image
        Contrôle de la couleur avancé
        Contrôlable via le réseau
        RS-232

      • Niveau sonore

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 7 W (8 ohms)

      • Alimentation

        Puissance électrique
        90 - 264 V CA, 50/60 Hz
        Consommation (en fonctionnement)
        Typ. 67 W
        Consommation en veille
        < 1 W

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 360 x 768, 60 Hz
        • 1 366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1 920 x 1 080, 60 Hz
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensions

        Épaisseur du cadre
        4,6 cm / 1,81 pouce
        Hauteur appareil (support inclus)
        531  millimètre
        Hauteur TV (support inclus) (po.)
        20.9  pouces
        Largeur de l'appareil
        792  millimètre
        Poids du produit
        11,95  kg
        Profondeur appareil (support inclus)
        205  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        487  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        115  millimètre
        Profondeur TV (support inclus) (po.)
        8.1  pouces
        Largeur de l'appareil (pouces)
        31,2  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        19.2  pouces
        Fixation murale
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        4,5  pouces
        Poids du produit (lb)
        26,35  lb

      • Conditions de fonctionnement

        Température de fonctionnement
        0 - 40  °C
        MTBF
        50 000  heure(s)
        Taux d'humidité relative
        5 - 90  %

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • Piles pour télécommande
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Câble VGA
        • Mode d'emploi sur CD-ROM
        • Guide de démarrage rapide
        • Support pour installation sur table
        Accessoires en option
        • Support mural fixe
        • Support mural flexible
        • Montage au plafond

      • Divers

        Cadre
        Metallic Anthracite
        Langues d'affichage à l'écran
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Polissage
        • Turc
        • Russe
        • Chinois simplifié
        Garantie
        Europe/Amérique du Nord : 3 ans
        Approbations de conformité
        • CE
        • FCC, Classe B
        • UL/cUL
        • CCC
        • LUSD

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Câble d'alimentation
      • Câble VGA
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      • Support pour installation sur table
      • Accessoires en option: Support mural fixe
      • Accessoires en option: Support mural flexible
      • Accessoires en option: Montage au plafond
      Badge-D2C

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