Philips Coffee+ Avis de confidentialité

Nous utilisons vos Données Combinées pour améliorer le contenu, la fonctionnalité et l'ergonomie de l'Appli, de ou des Appareil(s) et des Services, ainsi que pour développer de nouveaux produits et Services. Dans ce cas, nous considérons le traitement de vos Données Combinées comme étant basé sur notre intérêt légitime.

Si vous consentez à recevoir des communications promotionnelles sur les produits, Services, évènements et promotions de Philips DA pouvant être pertinents pour vous sur la base de vos préférences et de votre comportement en ligne, nous sommes susceptibles de vous envoyer des communications marketing et promotionnelles par e-mail et d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Afin de personnaliser les communications selon vos préférences et votre comportement et vous fournir une expérience plus pertinente et personnalisée, nous sommes susceptibles d'analyser vos Données Combinées. Vous pouvez vous désabonner de ce type de communications ou choisir de ne plus les recevoir à tout moment.

If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.