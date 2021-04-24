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  • Dites adieu aux fils.
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Arrêté

7000 seriesCasque sans fil

TAST702BK/00

3.4
| (9) Avis
Dites adieu aux fils.
Ces écouteurs intra-auriculaires de sport True Wireless ne craignent pas la sueur. Grâce à leur résistance aux éclaboussures IPX5 et à leur technologie de nettoyage par UV, ils résistent aux séances de sport les plus intenses. Le boîtier de charge portable offre jusqu'à 24 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Faites du sport en toute liberté.

Dites adieu aux fils.

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • 6 + 18 h d'autonomie

  • Maintien parfait

Ailettes en caoutchouc souple. Confort et maintien sûr

Les embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une étanchéité parfaite. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs sport restent bien en place.

Étanchéité parfaite, excellente isolation phonique passive

Quelle que soit l'intensité de votre entraînement, ces écouteurs restent en place. Les ailettes flexibles s'adaptent en toute sécurité sous la saillie de votre oreille. Les embouts en caoutchouc interchangeables de taille petite, moyenne ou grande vous permettent de trouver l'ajustement intra-auriculaire parfait pour vous.

Couplage intelligent. Trouve automatiquement votre appareil Bluetooth

Les boutons pratiques vous permettent d’interrompre votre liste de lecture et de prendre des appels, le tout sans passer par votre téléphone intelligent. Le casque d’écoute est prêt à coupler dès l’instant où vous activez la liaison Bluetooth. Une fois jumelé, il retient le dernier périphérique avec lequel il a été couplé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

9

Avis

3

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Pour

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Contre

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Pour

Tar bort äckel-päckel

Contre

Nej

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Oui, je recommande ce produit

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