Autres articles dans la boîte
- Câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- Certificat de garantie
TAR2509/10
Un classique
Vous aimez la radio ? De la cuisine au garage en passant par le jardin, cette radio analogique FM/AM portable vous permettra d'écouter vos stations préférées. Elle diffuse un excellent son, fonctionne sur secteur ou sur batterie, et dispose d'un voyant LED pratique pour savoir quand elle est parfaitement réglée.Voir tous les avantages
Radio portable FM/AM
Le tuner analogique de cette radio FM/AM portable vous permet de trouver facilement les stations que vous aimez. Tournez simplement la molette du tuner sur le côté de la radio et la grande fenêtre claire affichera la fréquence sélectionnée. Une LED s'allume lorsque le signal est fort.
Profitez au maximum de votre musique avec le mode Musique. Passez en mode Actualités lorsque vous écoutez les informations, votre feuilleton préféré ou un débat. Quels que soient vos goûts, le haut-parleur de 3,5 pouces garantit un son limpide.
Vous n'aurez jamais besoin de chercher la commande de volume sur cette radio ! En plus du grand cadran de volume, la radio est dotée de commutateurs sur le dessus pour passer des signaux FM/AM aux modes audio. Vous trouverez également un port pour écouteurs pour une écoute privée.
Cette radio vous accompagne où bon vous semble. Branchez-la sur une prise secteur ou insérez deux piles D pour l'écouter à l'extérieur. Elle est idéale pour prendre un verre sur le balcon, ou pour un pique-nique dans le jardin.
