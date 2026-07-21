Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Écouteurs intra-auriculaires
Arrêté
Assistance
SHE3800BL/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Feuillets commerciaux locaux
Tout (3)
Je reçois une légère décharge d'électricité statique lorsque j'utilise mes écouteurs Philips
Comment entretenir mon casque ou mes écouteurs Philips ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?