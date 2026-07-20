Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Assistance
SHC8535/10
Arrêté
Puis-je charger des piles rechargeables génériques avec ce système Philips ?
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 16 heures avant la première utilisation ?
Puis-je laisser le casque Philips sur la base en permanence ?
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?
Pourquoi l'autonomie de mes piles Philips est très limitée ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit