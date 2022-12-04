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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Type de lampe : HB3/HB4
Jusqu'à 100 % de luminosité en plus
Lumière blanche et froide à 6 000 K
Garantie de 2 ans
Nombre de lampes : 2
Pour un éclairage blanc froid de style moderne, montez en gamme en installant des lampes LED Philips Ultinon Pro3021 dans vos éclairages avant. Équipées de puces LED puissantes produisant une température de couleur de 6 000 K, ces lampes de qualité supérieure sont conçues pour offrir un confort de conduite maximal. Repérez les obstacles plus rapidement et conduisez en toute confiance sans éblouir les autres usagers de la route. Alliez style et performances avec nos lampes LED Philips Ultinon Pro3021.
Une lampe LED idéale offre un éclairage de qualité et dure plus longtemps. Équipées d'un dissipateur qui évacue la chaleur loin des composants critiques, les lampes Philips Ultinon Pro3021 présentent un design durable. Leur durée de vie peut atteindre 2 000 heures, soit jusqu'à quatre fois plus que les lampes halogènes qu'elles remplacent***.
Il est crucial d'optimiser la taille des lampes LED car certaines optiques peuvent être très petites. Alors que d'autres solutions LED retrofit sur le marché présentent un transformateur externe, notre lampe LED Philips Ultinon Pro3021 est dotée d'un transformateur intégré, ce qui rend l'installation plus rapide et plus simple. Facilement installable par des garagistes spécialisés, son design compact s'adapte à une plus grande gamme de modèles de voiture. Procédez au changement qui s'impose ! Suivez le guide d'instructions étape par étape ici**** et consultez la liste de compatibilité indicative ici*****.
3.0
sur 5
1
Avis
Arjimiro
04/12/2022
España
Employé Philips
Acheteur vérifié
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Pour
La colocacion
Contre
La luz no es muy intensa y no homologadas
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Par rapport aux normes minimum légales pour des lampes halogènes
Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement. Ces lampes ne sont pas autorisées sur la voie publique
Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails
Disponible sur Philips.com/LEDcompatibility-check
Visitez la page Philips.com/LED-bulbs