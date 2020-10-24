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Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra - canules interdentaires
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HX8431/03
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La batterie de mon AirFloss est-elle remplaçable ?
Comment savoir quel modèle d'AirFloss j'ai ?
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment nettoyer mon AirFloss de Philips Sonicare ?
Station de remplissage et de chargement AirFloss
La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement
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Mon Philips Sonicare AirFloss est moins puissant.
Le couvercle du réservoir de mon Philips Sonicare AirFloss s'est détaché.
Ma station de remplissage et de charge Philips Sonicare ne remplit pas complètement mon AirFloss