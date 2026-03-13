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Préparation culinaire
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Série 7000 Machine à pâtes
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HR2665/93
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Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - English; French; Dutch
Tout (7)
La machine à pâtes Philips pèse-t-elle également les liquides ?
Comment préparer des pâtes sans gluten dans ma machine à pâtes Philips ?
Comment reconnaître une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips
Puis-je faire sécher et conserver les pâtes faites avec ma machine à pâtes Philips ?
Puis-je préparer plusieurs portions de pâtes fraîches avec ma machine à pâtes Philips ?
Série 7000Disque de forme tagliatelle
Série 7000Disque de forme Fettuccine
7000 SeriesDisque de forme Spaghetti 1,6 mm
Série 7000Couvercle du compartiment de mélange
7000 SeriesCompartiment de mélange
7000 SeriesSupport de disque
Série 7000Rangement de disques
7000 SeriesRangement de disques
7000 SeriesPanneau avant avec boutons
7000 SeriesDisque de forme Lasagne/Wonton 0,8 mm
7000 SeriesBrossette de nettoyage
7000 SeriesTasse pour eau/farine
7000 SeriesDisque de forme Spaghettonis 3 mm
7000 SeriesDisque de forme Spaghetti/Ramen 2 mm
7000 SeriesDisque de forme Pappardelle
7000 SeriesDisque de forme Cheveux d’ange
7000 SeriesDisque de forme Penne
7000 SeriesSpatule de mélange
Série 7000Outil de nettoyage de disque de forme Cheveux d'ange
7000 SeriesCoupe-pâtes
7000 SeriesMesure graduée
L'écran de ma machine à pâtes Philips indique une quantité incorrecte ou aucune quantité de farine.
Les pâtes ne sortent pas ou pas assez de ma machine à pâtes Philips.
Ma machine à pâtes Philips ne fonctionne pas/a cessé de fonctionner
Les pâtes préparées avec ma machine à pâtes Philips cassent facilement.
De l'eau fuit de ma machine à pâtes Philips.
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