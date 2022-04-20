Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Coiffure
Toutes les séries
Sèche-cheveux
Arrêté
Assistance
HP8250/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Manuel d’utilisation
Tout (6)
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Utilisation des accessoires du sèche-cheveux Philips
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
DryCare AdvancedGRILLE D’ENTRÉE D’AIR
Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider