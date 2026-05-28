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Filtre cylindrique pour aspirateur

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Filtre cylindrique pour aspirateur

FC8028/01

Filtre cylindrique pour aspirateur

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Ce filtre cylindrique lavable pour aspirateur piège les parasites microscopiques responsables des allergies respiratoires. Pour des performances optimales, nettoyez-le régulièrement, en le tapotant contre le rebord intérieur de la poubelle.

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  • 28 May 2026

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