Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Une multitude de possibilité pour des plats maison sains. Une multitude de possibilité pour des plats maison sains. Une multitude de possibilité pour des plats maison sains.

      PLATEAU DE RANGEMENT gris

      CP6625

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Une multitude de possibilité pour des plats maison sains.

      Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.

      Voir tous les avantages
      Sélectionnez une option de paiement
      Payer maintenant

      Produits similaires

      Afficher tous les Accessoires robot de cuisine

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      PLATEAU DE RANGEMENT gris
      - {discount-value}

      PLATEAU DE RANGEMENT gris

      total

      recurring payment

      Une multitude de possibilité pour des plats maison sains.

      Vérifiez la compatibilité dans les spécificités.

      • plastique

      Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

      De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et grâce aux pièces de rechange Philips, il est plus simple que jamais de rénover votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

      Spécificités Techniques

      • Pièce remplaçable

        Adapté aux types de produits
        HR7530

      • Compatible avec :

        SENSEO® Original
        HR7530/00
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.