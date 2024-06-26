Une multitude de possibilité pour des plats maison sains.
Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Vérifiez la compatibilité dans les spécificités.
Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et grâce aux pièces de rechange Philips, il est plus simple que jamais de rénover votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.