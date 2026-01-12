Termes recherchés
CP2366/01
Pièce essentielle pour le biberon
La bague d'étanchéité fait partie du système anti-coliques à deux pièces de Philips AventVoir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pièces de rechange
