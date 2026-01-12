Philips Avent Philips Avent Bague d'étanchéité pour biberon
Pièce essentielle pour le biberon
La bague d'étanchéité fait partie du système anti-coliques à deux pièces de Philips Avent
Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article Tous vos besoins satisfaits en un seul achat Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
produits trouvés pour Aucun produit trouvé pour
Afficher {amount} produits supplémentaires Réduire Pièce essentielle pour le biberon Vérifiez la compatibilité ci-dessous Natural Response Tétée au biberon Visible dans l'obscurité
Afficher toutes les fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit
Spécificités Techniques
Pièces de rechange
Adapté aux types de produits
SCY903
Produits récemment consultés
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.