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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1890T/12

3.7

| (12) Avis

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.

Voir tous les avantages

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

  • Bluetooth® et NFC

  • USB

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth™ depuis votre smartphone

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth™ depuis votre smartphone

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

12

Avis

11/01/2016

France

France

Acheteur vérifié

Excellent achat

Ravis de notre achat UN POINT NOIR CEPENDANT: le concepteur de la notice d'utilisation TROP succincte n'a dû jamais régler la mémorisation des stations de radio. il faut aller chercher la notice complète sur internet pour régler facilement les stations radios.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1890T Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

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01/04/2017

España

España

Muy bueno

Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1890T CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

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17/03/2017

España

España

buena presentar el tipo

Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre

Oui, je recommande ce produit

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