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Arrêté
AZ1890T/12
Un son puissant sans fil, partout où vous allez
Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.
Bluetooth® et NFC
USB
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
3.7
sur 5
12
Avis
Csy34
11/01/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent achat
Ravis de notre achat UN POINT NOIR CEPENDANT: le concepteur de la notice d'utilisation TROP succincte n'a dû jamais régler la mémorisation des stations de radio. il faut aller chercher la notice complète sur internet pour régler facilement les stations radios.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1890T Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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odhvelez
01/04/2017
España
Muy bueno
Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1890T CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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familia
17/03/2017
España
buena presentar el tipo
Si lo posee muy bien su distribución para el relajamiento probado o libre
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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