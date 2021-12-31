Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Profitez d'une eau saine Profitez d'une eau saine Profitez d'une eau saine

      Filtre de remplacement

      AUT728/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Profitez d'une eau saine

      Le filtre composé 4-en-1 élimine efficacement les substances nocives jusqu'à 5 μm, telles que les résidus de chlore, la couleur et l'odeur de l'eau, etc.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Filtres de rechange

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Filtre de remplacement
      - {discount-value}

      Filtre de remplacement

      total

      recurring payment

      Profitez d'une eau saine

      Élimine les substances nocives jusqu'à 5 μm

      • À utiliser avec UTS
      • PC 4-en-1
      • filtre composé 4-en-1

      Équivalent aux performances de 2 filtres

      Le filtre composite 2-en-1 est composé de coton PP et de charbon actif compressible. Il absorbe efficacement les grosses particules, la rouille, le chlore résiduel, les micro-organismes, la couleur et les odeurs de l'eau.

      Protège de la pollution secondaire

      Le filtre jetable intégré empêche la contamination du système interne.

      Remplacement du filtre QuickTwist

      Placement horizontal et conception QuickTwist pour un remplacement facile du filtre ; aucun service après-vente sur site nécessaire.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Réduction du chlore
        Oui, jusqu'à 99 %*
        Réduction de la teneur en plomb soluble
        Oui, jusqu'à 99 %*
        Réduction des pesticides
        Oui
        Réduction des COV
        Oui

      • Caractéristiques du filtre

        Capacité de filtration
        PC 4 en 1 : 15 330 l
        Précision du filtre
        5 μm

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Pression de l'eau à son arrivée
        0,1-0,4 MPa  bar
        Qualité de l'eau à son arrivée
        Eau du robinet
        Température de l'eau à son arrivée
        5-38  °C

      • Caractéristiques générales

        Matériaux du filtre principal
        Coton PP, tige pré-carbone, tige post-carbone, non-tissés
        Durée de vie du filtre recommandée
        jusqu'à 24 mois

      • Pays d'origine

        Filtre de rechange
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • *Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais et de certification SGS.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.