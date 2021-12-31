Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Profitez d'une eau saine
Élimine les substances nocives jusqu'à 5 μm
À utiliser avec UTS
PC 4-en-1
filtre composé 4-en-1
Équivalent aux performances de 2 filtres
Le filtre composite 2-en-1 est composé de coton PP et de charbon actif compressible. Il absorbe efficacement les grosses particules, la rouille, le chlore résiduel, les micro-organismes, la couleur et les odeurs de l'eau.
Protège de la pollution secondaire
Le filtre jetable intégré empêche la contamination du système interne.
Remplacement du filtre QuickTwist
Placement horizontal et conception QuickTwist pour un remplacement facile du filtre ; aucun service après-vente sur site nécessaire.
Spécificités Techniques
Performances de filtration
Réduction du chlore
Oui, jusqu'à 99 %*
Réduction de la teneur en plomb soluble
Oui, jusqu'à 99 %*
Réduction des pesticides
Oui
Réduction des COV
Oui
Caractéristiques du filtre
Capacité de filtration
PC 4 en 1 : 15 330 l
Précision du filtre
5 μm
Conditions d'arrivée de l'eau
Pression de l'eau à son arrivée
0,1-0,4 MPa
bar
Qualité de l'eau à son arrivée
Eau du robinet
Température de l'eau à son arrivée
5-38
°C
Caractéristiques générales
Matériaux du filtre principal
Coton PP, tige pré-carbone, tige post-carbone, non-tissés