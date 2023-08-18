Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Une eau pure, à température ambiante, chaude et froide Une eau pure, à température ambiante, chaude et froide Une eau pure, à température ambiante, chaude et froide

      Philips Distributeur d'eau

      ADD6912BK/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Une eau pure, à température ambiante, chaude et froide

      Ce distributeur d'eau convient parfaitement aux jeunes ainsi qu'aux petits foyers aspirant à une vie tranquille et agréable. Outre son design rétro et délicat, il vous offre une eau fraîche et savoureuse, testée et garantie par SGS !

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Distributeur d'eau

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Philips
      - {discount-value}

      Philips

      Distributeur d'eau

      total

      recurring payment

      Une eau pure, à température ambiante, chaude et froide

      • Plan de travail
      • Filtration par osmose inverse
      • Ambiante, chaude et froide
      • Réservoir d'eau du robinet de 5,3 L
      Une eau au goût agréable

      Une eau au goût agréable

      Le filtre à charbon actif post-filtration (ADD547) est fabriqué à partir de coques de noix de coco naturelles, dont l'indice d'iode peut atteindre 1 200 et dont les pores mesurent jusqu'à 1 micron. Une telle qualité garantit un goût pur. Examiné et reconnu par les sommeliers de l'eau de SGS !

      Eau fraîche et purifiée

      Eau fraîche et purifiée

      L'eau purifiée est refroidie dans une chambre d'eau froide dédiée grâce à la technologie de refroidissement thermoélectrique « Peltier ». Le dispositif Peltier absorbe la chaleur de l'eau du côté froid, puis la dissipe de l'autre côté. Il peut refroidir 1 litre d'eau purifiée en moins d'une heure et la faire passer de 25 à 8 °C. Servez facilement de l'eau fraîche et purifiée d'une simple pression sur l'écran.

      Eau chaude et purifiée

      Eau chaude et purifiée

      Obtenez de l'eau pure et bien chaude en quelques secondes, à la température que vous souhaitez (température ambiante, 45 °C, 55 °C, 85 °C, 95 °C) pour faire ressortir au maximum l'arôme de vos boissons.

      Pichets à eau purifiée (2)

      Pichets à eau purifiée (2)

      Grâce à la conception du pichet à eau purifiée portable, vous avez toujours de l'eau pure à portée de main pour cuisiner et préparer vos boissons. Vous pouvez même placer un pichet avec de l'eau filtrée dans le réfrigérateur pour vos boissons froides, et laisser l'autre pichet dans le distributeur d'eau pour la remplir.

      La technologie Aquaporin Inside permet un meilleur filtrage de l'eau qu'auparavant

      Tirant parti du pouvoir de la nature, la membrane biomimétique d'osmose inverse intègre des protéines d'aquaporine pour reproduire le processus naturel de filtration de l'eau et filtrer l'eau plus rapidement et mieux que jamais. Le système de filtration permet d'éliminer efficacement 110 types de substances nocives jusqu'à 0,0001 micron*, vous offrant ainsi, à vous et à votre famille, une eau propre et au bon goût.

      5 températures selon vos besoins

      Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, d’ambiante à très chaude. Thé, café, lait infantile : les possibilités sont infinies.

      Options de volume les plus utilisées accessibles d’une simple pression sur un bouton

      Vous trouverez toujours le volume d’eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.

      Fonctionne directement, sans installation

      Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.

      Capacité de filtration de 2 000 L

      Le filtre OI est conçu pour filtrer 2 000 litres d'eau, ce qui permet d'économiser des milliers de bouteilles en plastique chaque année. C'est donc non seulement bon pour vous, mais aussi pour l'environnement.

      Mode auto-nettoyant pour nettoyer régulièrement les tuyaux d'eau

      Après votre retour de vacances, activez le mode auto-nettoyant pour rincer les tuyaux avec de l'eau chaude et ainsi mieux entretenir l'hygiène du système.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Réduction du chlore
        Oui
        Réduction des bactéries
        Oui
        Réduction des pesticides
        Oui
        Réduction de la dureté de l'eau
        Oui
        Réduction des COV
        Oui
        Réduction des virus
        Oui
        Réduction des métaux lourds
        Oui
        Réduction des solides dissous (TDS)
        Oui
        Ratio de rejet
        75 % (3:1)
        Étape de filtration
        5 étapes

      • Conditions applicables

        Tension nominale
        220 V

      • Caractéristiques du filtre

        Précision du filtre
        jusqu'à 0,0001 micron
        Capacité de filtration
        2 000 l
        Filtre d'OI AQP 4 en 1
        ADD541/90
        Filtre OI AQP tout-en-un
        Jusqu'à 12 mois
        Filtre à charbon actif en coque de noix de coco
        ADD547/90

      • Caractéristiques générales

        Eau d'arrivée applicable
        Eau purifiée par osmose inverse
        Dimensions du produit (L x l x H)
        426*211*398  millimètre
        Température de l'eau d'arrivée
        5-38  °C
        Afficheur
        LED
        Pichet à eau purifiée
        Oui
        Capacité du pichet à eau purifiée
        1,2 l
        Réservoir d'eau du robinet
        Capacité de 5,3 L
        Pays d'origine
        Fabriqué en Chine

      • Paramètres principaux

        Puissance nominale
        2200  W
        Pression de l'eau d'arrivée
        0-0,06 MPa

      • Pays d'origine

        Distributeur d'eau à filtration
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • * Tests réalisés par une agence indépendante, dans des conditions de laboratoire. Les contaminants ou autres substances, dont ce filtre à eau réduit la teneur, ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.