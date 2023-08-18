Termes recherchés
ADD6912BK/10
Une eau pure, à température ambiante, chaude et froide
Ce distributeur d'eau convient parfaitement aux jeunes ainsi qu'aux petits foyers aspirant à une vie tranquille et agréable. Outre son design rétro et délicat, il vous offre une eau fraîche et savoureuse, testée et garantie par SGS !Voir tous les avantages
Distributeur d'eau
Le filtre à charbon actif post-filtration (ADD547) est fabriqué à partir de coques de noix de coco naturelles, dont l'indice d'iode peut atteindre 1 200 et dont les pores mesurent jusqu'à 1 micron. Une telle qualité garantit un goût pur. Examiné et reconnu par les sommeliers de l'eau de SGS !
L'eau purifiée est refroidie dans une chambre d'eau froide dédiée grâce à la technologie de refroidissement thermoélectrique « Peltier ». Le dispositif Peltier absorbe la chaleur de l'eau du côté froid, puis la dissipe de l'autre côté. Il peut refroidir 1 litre d'eau purifiée en moins d'une heure et la faire passer de 25 à 8 °C. Servez facilement de l'eau fraîche et purifiée d'une simple pression sur l'écran.
Obtenez de l'eau pure et bien chaude en quelques secondes, à la température que vous souhaitez (température ambiante, 45 °C, 55 °C, 85 °C, 95 °C) pour faire ressortir au maximum l'arôme de vos boissons.
Grâce à la conception du pichet à eau purifiée portable, vous avez toujours de l'eau pure à portée de main pour cuisiner et préparer vos boissons. Vous pouvez même placer un pichet avec de l'eau filtrée dans le réfrigérateur pour vos boissons froides, et laisser l'autre pichet dans le distributeur d'eau pour la remplir.
Tirant parti du pouvoir de la nature, la membrane biomimétique d'osmose inverse intègre des protéines d'aquaporine pour reproduire le processus naturel de filtration de l'eau et filtrer l'eau plus rapidement et mieux que jamais. Le système de filtration permet d'éliminer efficacement 110 types de substances nocives jusqu'à 0,0001 micron*, vous offrant ainsi, à vous et à votre famille, une eau propre et au bon goût.
Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, d’ambiante à très chaude. Thé, café, lait infantile : les possibilités sont infinies.
Vous trouverez toujours le volume d’eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.
Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.
L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.
Le filtre OI est conçu pour filtrer 2 000 litres d'eau, ce qui permet d'économiser des milliers de bouteilles en plastique chaque année. C'est donc non seulement bon pour vous, mais aussi pour l'environnement.
Après votre retour de vacances, activez le mode auto-nettoyant pour rincer les tuyaux avec de l'eau chaude et ainsi mieux entretenir l'hygiène du système.
Performances de filtration
Conditions applicables
Caractéristiques du filtre
Caractéristiques générales
Paramètres principaux
Pays d'origine
