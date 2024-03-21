Termes recherchés
ADD5962BK/10
Eau chaude, froide, plate ou pétillante
Tous les dispositifs d'eau pratiques sont désormais disponibles sur votre plan de travail. Aucune plomberie à prévoir !Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Distributeur d'eau
Faites pétiller votre eau ! Profitez d'une eau pétillante filtrée et fraîche ! Le levier innovant vous permet de contrôler la gazéification de l'eau courante. Compatible avec la plupart des cylindres de CO2 (à vis) australiens de 60 l.
Les ventilateurs de refroidissement Duo Peltier ultra-silencieux refroidissent plus d'un litre d'eau à température ambiante (25 °C) à 6 °C en moins d'une heure.
L'eau chaude filtrée est disponible en quelques secondes. Plusieurs températures disponibles : température ambiante, 40 °, 70 °, 80 °, 90 °, 100 °C.
Les filtres Micro X-Clean Softening+ de Philips améliorent le goût et la qualité de l'eau en réduisant la teneur en chlore, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA*. Le filtre Softening+ offre également 50 % de protection supplémentaire contre l'accumulation de calcaire. Savourez une eau au goût pur !
La technologie LED UV-C s'active toutes les heures dans le réservoir d'eau froide, inhibant les proliférations bactériennes dans l'eau fraîchement filtrée jusqu'à 99,9 %**.
Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, de fraîche à bouillante. Blanchissez, infusez, stérilisez, cuisez. Thé, café, pâtes, biberons, boissons fraîches : les possibilités sont infinies.
Vous trouverez toujours le volume d'eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.
Accédez facilement à votre eau grâce à de simples touches.
Son design moderne et épuré est parfait pour tous ceux qui privilégient le style et la simplicité.
Le verrouillage de sécurité s'active automatiquement lors de la distribution d'eau chaude
Activez le mode auto-nettoyant pour rincer les tuyaux avec de l'eau chaude et ainsi mieux entretenir l'hygiène du système.
Toutes les pièces en contact direct avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux sans BPA.
