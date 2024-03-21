Eau plus douce avec un meilleur goût

Les filtres Micro X-Clean Softening+ de Philips améliorent le goût et la qualité de l'eau en réduisant la teneur en chlore, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA*. Le filtre Softening+ offre également 50 % de protection supplémentaire contre l'accumulation de calcaire. Savourez une eau au goût pur !