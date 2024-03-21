Termes recherchés

    Eau chaude, froide, plate ou pétillante

      Water station Distributeur d'eau

      ADD5962BK/10

      Eau chaude, froide, plate ou pétillante

      Tous les dispositifs d'eau pratiques sont désormais disponibles sur votre plan de travail. Aucune plomberie à prévoir !

      Eau chaude, froide, plate ou pétillante

      Avec filtre Micro X-Clean Softening+

      • Plan de travail
      • Température ambiante/chaude/froide/pétillante
      De l'eau pétillante à volonté

      De l'eau pétillante à volonté

      Faites pétiller votre eau ! Profitez d'une eau pétillante filtrée et fraîche ! Le levier innovant vous permet de contrôler la gazéification de l'eau courante. Compatible avec la plupart des cylindres de CO2 (à vis) australiens de 60 l.

      De l'eau fraîche (6 °C) à la demande

      De l'eau fraîche (6 °C) à la demande

      Les ventilateurs de refroidissement Duo Peltier ultra-silencieux refroidissent plus d'un litre d'eau à température ambiante (25 °C) à 6 °C en moins d'une heure.

      De l'eau chaude en quelques secondes

      De l'eau chaude en quelques secondes

      L'eau chaude filtrée est disponible en quelques secondes. Plusieurs températures disponibles : température ambiante, 40 °, 70 °, 80 °, 90 °, 100 °C.

      Eau plus douce avec un meilleur goût

      Eau plus douce avec un meilleur goût

      Les filtres Micro X-Clean Softening+ de Philips améliorent le goût et la qualité de l'eau en réduisant la teneur en chlore, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA*. Le filtre Softening+ offre également 50 % de protection supplémentaire contre l'accumulation de calcaire. Savourez une eau au goût pur !

      La LED UV-C maintient la fraîcheur de l'eau

      La LED UV-C maintient la fraîcheur de l'eau

      La technologie LED UV-C s'active toutes les heures dans le réservoir d'eau froide, inhibant les proliférations bactériennes dans l'eau fraîchement filtrée jusqu'à 99,9 %**.

      7 températures selon vos besoins

      Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, de fraîche à bouillante. Blanchissez, infusez, stérilisez, cuisez. Thé, café, pâtes, biberons, boissons fraîches : les possibilités sont infinies.

      Options de volume les plus utilisées accessibles d'une simple pression sur un bouton

      Vous trouverez toujours le volume d'eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.

      Accédez facilement à votre eau grâce à de simples touches

      Accédez facilement à votre eau grâce à de simples touches.

      Design moderne qui s'intègre facilement à votre intérieur

      Son design moderne et épuré est parfait pour tous ceux qui privilégient le style et la simplicité.

      Verrouillage de sécurité pour éviter les brûlures

      Le verrouillage de sécurité s'active automatiquement lors de la distribution d'eau chaude

      Mode de nettoyage au retour des vacances

      Activez le mode auto-nettoyant pour rincer les tuyaux avec de l'eau chaude et ainsi mieux entretenir l'hygiène du système.

      0 % BPA

      Toutes les pièces en contact direct avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux sans BPA.

      • * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
      • ** Tests réalisés par une agence indépendante, dans des conditions de laboratoire.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
