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  • Repoussez les limites de la performance
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Arrêté

X-tremeVision G-forceRésistance aux vibrations de 10 G

9006XVGB1

3.8
| (256) Avis
Repoussez les limites de la performance
Les lampes automobiles Philips X-tremeVision G-force HB4 sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

Repoussez les limites de la performance

  • Type de lampe : HB4

  • 12 V, 51 W

  • Résistance aux vibrations de 10 G testée

  • Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

  • Nombre de lampes : 1

Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 130 % de luminosité en plus

Il est particulièrement important de bénéficier d'un éclairage parfait loin devant vous (généralement entre 75 et 100 mètres devant votre véhicule). Philips X-tremeVision G-force améliore votre visibilité en produisant jusqu'à 130 % de luminosité en plus. Cela vous permet de repérer les obstacles et les éventuels dangers plus tôt qu'avec la plupart des autres lampes halogènes pour éclairage avant.

Une des lampes les plus puissantes pour une luminosité optimale

Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement de haute précision et leur verre quartz anti-UV de haute qualité, les lampes Philips X-tremeVision G-force franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Elles sont conçues pour offrir des performances optimales et une visibilité irréprochable.

Une lumière nettement plus blanche pour plus de confort et de sécurité

Cette lumière puissante (jusqu'à 3 350 K) est nettement plus blanche que celle des éclairages avant traditionnels. La technologie Gradient Coating brevetée de Philips offre une lumière plus puissante, pour une luminosité accrue et une conduite de nuit plus confortable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 5

256

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

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Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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