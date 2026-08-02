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Arrêté
9005XVGB1
Type de lampe : HB3
12 V, 60 W
Résistance aux vibrations de 10 G testée
Jusqu'à 130 % de luminosité en plus
Nombre de lampes : 1
Il est particulièrement important de bénéficier d'un éclairage parfait loin devant vous (généralement entre 75 et 100 mètres devant votre véhicule). Philips X-tremeVision G-force améliore votre visibilité en produisant jusqu'à 130 % de luminosité en plus. Cela vous permet de repérer les obstacles et les éventuels dangers plus tôt qu'avec la plupart des autres lampes halogènes pour éclairage avant.
Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement de haute précision et leur verre quartz anti-UV de haute qualité, les lampes Philips X-tremeVision G-force franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Elles sont conçues pour offrir des performances optimales et une visibilité irréprochable.
Cette lumière puissante (jusqu'à 3 450 K) est nettement plus blanche que celle des éclairages avant traditionnels. La technologie Gradient Coating brevetée de Philips offre une lumière plus puissante, pour une luminosité accrue et une conduite de nuit plus confortable.
3.8
sur 5
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées