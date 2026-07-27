Xenon X-tremeVision gen2 : pour des performances visuelles optimales

Les lampes Xenon X-tremeVision gen2 sont équipées de la technologie Philips Xenon pour une performance exceptionnelle. Produisant un faisceau plus long et jusqu'à 150 % de visibilité en plus¹, les lampes X-tremeVision gen2 vous aident à repérer les obstacles plus tôt afin de réagir à temps. De plus, la meilleure visibilité périphérique vous permet de discerner les dangers situés aux abords de la route tels que les piétons ou les carrefours à venir. Éclairant vivement chaque dos d'âne, tournant et danger sur la route, ce sont des lampes créées pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants et répondre aux conditions de conduite les plus difficiles.