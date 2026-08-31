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Nous avons votre sécurité à cœur
Les lampes Philips LongerLife Xenon sont garanties automatiquement pendant 4 ans. Il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne pour bénéficier d'une garantie de 3 ans supplémentaires gratuitement, pour 7 ans de tranquillité.
Type de lampe : D2R
85 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes Philips Xenon LongerLife vous offrent un niveau élevé de qualité et de sécurité. Vous bénéficiez automatiquement d'une garantie gratuite de 4 ans à compter de la date d'achat.
Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une durée de vie plus longue que n'importe quelle autre lampe au xénon Philips. Pour une tranquillité d'esprit absolue, vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur la page https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty et de suivre 3 étapes simples : 1. Pour commencer, vérifiez que vous avez bien acheté un produit Philips véritable en contrôlant la présence sur l'emballage du produit de l'autocollant certifiant son authenticité. 2. Ensuite, renseignez vos données en ligne et fournissez une preuve d'achat. 3. Enfin, imprimez votre certificat de garantie de 7 ans et conservez-le.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.
Notation globale