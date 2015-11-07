Esthétiquement, le téléviseur est plutôt joli. Coque blanche, cadre métallisé, logo lumineux réglable, il s’intègre parfaitement dans la chambre. Par contre, sur un appareil de ce prix, il est regrettable de constater que le cadre et la dalle sont mal assemblés avec 2 mm de vide entre les deux au niveau des angles. La qualité d’image est excellente. La dalle Full HD et les traitements d’image sont très performants. La fonction Ambilight que je pensais plutôt gadget est assez séduisante. La qualité sonore est standard pour un écran plat. La télécommande est plutôt complexe et il faut un temps d’adaptation d’autant que la notice papier est aux abonnés absents (à télécharger ou intégrée au téléviseur). Un bémol, les touches font entendre un clic à chaque fois que vous appuyez. La plus grosse déception vient des fonctions multimédia. La lecture de certains films via une clé USB saccade. Il faut passer par un logiciel tiers comme celui d’Archos pour avoir une lecture fluide. De plus, la fonction enregistrement des programmes est bridée. Elle ne peut se faire que sur un disque dur USB dédié (minimum de 250Go). Moi qui pensais brancher une clé USB pour y enregistrer un programme de temps en temps c’est raté. Mais le pire reste à venir, il s’agit d’Android TV. Naïvement, je pensais qu’Android TV permettait à minima d’avoir accès aux applications de télévision en replay comme France TV Pluzz, M6 replay, TV d’orange, My canal+… vu que ces applications existent sur le play Store Android. Or il n’en est rien. En fait, Android TV est une vaste fumisterie. L’app store Android TV est quasi vide. On y trouve essentiellement des jeux et les rares médias disponibles sont FranceTVinfo, Arte, Gulli, LeFigaro TV, NRJ. De plus, Philips bloque l’accès aux paramètres de sécurité, n’espérez donc pas installer des applications via un fichier APK (ce qui aurait au moins permis d’accéder aux chaines en replay). Bref un bilan très mitigé d'ailleurs j'ai hésité à retourner l'appareil.