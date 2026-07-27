Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Fort de sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancée, cet écran AMVA à DEL de Philips propose un rapport de contraste statique extrêmement élevé qui lui permet d'afficher des images éclatantes. S'il prend aisément en charge les applications bureautiques standard, il libère tout son potentiel lors du visionnement de photos ou de films, de la navigation sur le Web, de sessions de jeu et de l'exécution d'applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet d'obtenir un angle de visionnement très large de 178/178 degrés qui garantit des images parfaitement nettes, même en mode pivot à 90 degrés.