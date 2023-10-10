Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Moniteur LCD avec HDMI, audio, SmartTouch
Arrêté
Assistance
244E1SB/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Fiche Produit
Mode d’emploi
Tout (1)
Lors de l'installation de mon moniteur, que dois-je faire si l'écran affiche « Cannot display this video mode » (Impossible d'afficher ce mode vidéo) ?