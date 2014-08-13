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Arrêté

ColorVisionLampe automobile, jaune

12972CVPYS2

2.5

| (4) Avis

Un nouveau style... lumineux

ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.

Voir tous les avantages

Ajoutez une touche colorée

Un nouveau style... lumineux

  • Type de lampe : H7

  • Lot de 2

  • 12 V, 55 W

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.5

sur 5

4

Avis

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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