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Éclairage intérieur et clignotants LED

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Avis
Conduisez avec style, et en toute sécurité
Dans certains véhicules équipés d'un système de commande par bus CAN, l'installation de lampes LED peut causer des erreurs au niveau du tableau de bord. Utilisez l'annulateur d'alerte Philips CEA5W pour éviter les signaux erronés et profiter des performances sans faille des lampes LED de signalisation Philips [~5 W].
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Annulateur d'alerte pour LED

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  • Type de lampe : bus CAN 5W

  • Lot de 2

  • 12 V, 5 W

Annulateur d'alerte pour LED

Dans certains véhicules équipés d'un système de commande par bus CAN, l'installation d'éclairages LED peut causer des signaux d'erreur sur le tableau de bord. En utilisant les annulateurs d'alerte pour LED Philips, vous éviterez ces signaux d'erreur dus au diagnostic de défaillance du système de bus CAN.

Spécificités Techniques

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1.0

sur 5

1

Avis

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Cet avis concerne le produit 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Cet avis concerne le produit 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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