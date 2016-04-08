Payez plus tard avec Klarna
12956X2
12956X2
LUM12956X2
Type de lampe : bus CAN 5W
Lot de 2
12 V, 5 W
Dans certains véhicules équipés d'un système de commande par bus CAN, l'installation d'éclairages LED peut causer des signaux d'erreur sur le tableau de bord. En utilisant les annulateurs d'alerte pour LED Philips, vous éviterez ces signaux d'erreur dus au diagnostic de défaillance du système de bus CAN.
1.0
sur 5
1
Avis
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Cet avis concerne le produit 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Cet avis concerne le produit 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores