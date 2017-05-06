ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.

Arrêté

X-tremeUltinon LEDLampe pour éclairage avant

12901HPX2

1
| (1) Avis
Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
Les [~H4] LED Philips X-tremeUltinon sont équipés de LED haut de gamme LUXEON à 6 500 K. Notre technologie brevetée SafeBeam projette une lumière 200 % plus vive exactement là où vous en avez besoin. Grâce à leur design sophistiqué AirFlux, ils sont construits pour durer.
Voir tous les avantages

Éclairages avant LED blancs éclatants pour une esthétique haut de gamme

Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.

  • LED-HL [~H4]

  • 6 500 K

  • 200 % plus lumineux

  • Système automobile avancé

Un éclairage 200 % plus lumineux pour une excellente visibilité

Un éclairage 200 % plus lumineux pour une excellente visibilité

La conduite de nuit est exigeante et vos éclairages avant jouent un rôle crucial.<br><br>Une bonne visibilité est essentielle pour assurer la sécurité. Avec leur faisceau lumineux intense, les éclairages avant Philips X-tremeUltinon LED offrent jusqu'à 200 % de visibilité en plus. Leur effet lumière du jour vous fera définitivement adopter l'éclairage LED.<br><br>Mieux vous verrez, mieux vous conduirez, avec un temps de réaction plus court. Ne laissez pas l'obscurité gagner, choisissez les lampes LED Retrofit Philips, pour une conduite de nuit plus confiante et plus maîtrisée.

Température de couleur de 6 500 K pour une lumière blanche éclatante

Température de couleur de 6 500 K pour une lumière blanche éclatante

Avec une température de couleur de 6 500 K, les éclairages avant LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Comme nos yeux en disent beaucoup sur nous, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant.<br><br>Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les éclairages avant Philips LED. Remplacez votre éclairage jaune par un éclairage blanc, éclatant et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des éclairages avant Philips LED.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 5

1

Avis

5
4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Cet avis concerne le produit X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Cet avis concerne le produit X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.