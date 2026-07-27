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Arrêté

X-tremeUltinon LEDlampe de signalisation automobile

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Plus de lumière et d'élégance
Pour une conduite sûre et une touche de modernité, choisissez les lampes de signalisation orange intense Philips X-tremeUltinon LED [~WY21W]. Puissantes, précises et élégantes, elles offrent style et sécurité.
Voir tous les avantages

Lampes de signalisation efficaces, durables et éclatantes

Plus de lumière et d'élégance

  • LED-T20-AMB [~WY21W]

  • Nombre de lampes : 2

  • 12 V, orange intense

  • Système automobile avancé

Signalez vos intentions avec un éclairage extérieur plus lumineux

Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable pour votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Et lorsque de mauvaises conditions météorologiques réduisent la visibilité, une signalisation lumineuse éclatante est encore plus importante. Les lampes de signalisation Philips X-tremeUltinon LED procurent un effet lumière du jour avec jusqu'à 6 000 K pour les feux de marche arrière et de position. Grâce à des couleurs intensifiées lorsque vous tournez ou que vous vous arrêtez, à des LED à allumage instantané, et à un faisceau lumineux uniforme bien orienté, vous donnerez aux conducteurs un supplément de temps indispensable pour réagir à vos déplacements.

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de votre éclairage extérieur avec des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Faites monter en gamme votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux stop, un orange intense pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les feux de signalement extérieurs Philips LED.

Clignotants orange intense pour une meilleure visibilité

Les clignotants LED Philips de couleur orange intense signalent parfaitement vos intentions aux conducteurs, ce qui améliore aussi bien votre sécurité que celle des autres.

Spécificités Techniques

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