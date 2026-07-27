Les lampes moto Philips sont fabriquées avec un verre quartz haute qualité

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les ampoules en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.